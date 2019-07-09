التمثيل التجاري: 34% زيادة بصادرات مصر للولايات المتحدة في 4 أشهر

القاهرة- مصراوي:

قال مكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن في تقرير له، إن إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت بنسبة 34.1% في أول 4 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، بحسب بيان من جهاز التمثيل التجاري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف المكتب في تقريره، أن الصادرات المصرية لأمريكا سجلت 892.3 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من عام 2019 مقابل 665.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها نحو 227 مليون دولار.

وبلغت الصادرات المصرية البترولية للولايات المتحدة 176.9 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2019 مقارنة بحوالي 122.9 مليون دولار خلال ذات الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 44%، لتمثل الصادرات البترولية نحو 19.8% من إجمالي الصادرات المصرية لأمريكا.

كما سجل التقرير ارتفاع الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" بنسبة 31.8%، لتبلغ 715.4 مليون دولار خلال فترة الدراسة مقابل 542.5 مليون دولار في الفترة المثيلة من العام الماضي، وبذلك تمثل الصادرات السلعية المصرية 80.2% من إجمالي الصادرات المصرية للولايات المتحدة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل 2019.

ووفقا للتقرير، تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية السلعية "غير البترولية" للولايات المتحدة خلال الفترة في المنسوجات والملابس الجاهزة بقيمة 377.3 مليون دولار، بزيادة نسبتها 10.6% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، تليها القطع والأعمال الفنية بقيمة 106.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 752%، والحديد والصلب بقيمة 41.6 مليون دولار وبارتفاع نسبته 10%.

كما تضمنت أهم الصادرات المصرية لأمريكا الملح والكبريت وأحجار كلسية بقيمة 34.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 78.6%، واللدائن ومنتجاتها بقيمة 27 مليون دولار وبارتفاع نسبته 195.7%، والألومنيوم ومنتجاته بقيمة 25.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 703.8%، ومحضرات من خضر أو فاكهة بقيمة 12.3 مليون دولار وبارتفاع 12.7%.

وشملت أيضا الزجاج ومنتجاته بقيمة 8.9 مليون دولار وبارتفاع نسبته 237%، والخضراوات بقيمة 8.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 41.8%، وبذور وأثمار زيتية بقيمة 6.4 مليون دولار وبارتفاع نسبته 12.6%، وزيوت عطرية وراتنجات عطرية بقيمة 6.2 مليون دولار وبارتفاع نسبته 0.6%.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الصادرات المصرية من بنود أخرى أهمها الأسمدة بقيمة 14 مليون دولار وبانخفاض نسبته 46.4% عن الفترة المثيلة من العام الماضي، والورق والورق المقوى بقيمة 4.9 مليون دولار وبانخفاض نسبته 45.5%.

وفي عرضه لأداء الصادرات المصرية المستفيدة من بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ومن النظام المعمم للمزايا GSP،

وأفاد التقرير بارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) بنسبة 10% خلال أول 4 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 329.3 مليون دولار مقابل 299.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2018، كما ارتفعت الصادرات في إطار النظام المعمم للمزايا (GSP) بنسبة 87.5%، لتحقق 51.6 مليون دولار مقابل 27.5 مليون دولار.

وأوضح التقرير وجود زيادة في الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 22.5%، حيث بلغت قيمتها 2074.3 مليون دولار مقابل 1693.5 مليون دولار في الفترة المثيلة من 2018، وبزيادة بلغت 380.8 مليون دولار.

وتمثلت أهم بنود الواردات المصرية من الولايات المتحدة في الفترة (يناير- أبريل 2019) في الحبوب والبذور والأثمار الزيتية بقيمة واردات 418.4 مليون دولار وبانخفاض نسبته 4.2% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي، والطائرات وأجزائها بقيمة 362.7 مليون دولار وبارتفاع نسبته 304.6%.

كما تضمنت الواردات المصرية من أمريكا وقود وزيوت بترولية ومنتجاتها بقيمة 231.2 مليون دولار وبانخفاض 6.6%، والمفاعلات النووية والمراجل والآلات الميكانيكية بقيمة 164 مليون دولار وبانخفاض 9.7%، والسيارات والمركبات وأجزائها بقيمة 152.3 مليون دولار وبارتفاع 168.8%، والحبوب بقيمة 134.1 مليون دولار وبزيادة 74.3%.

وشملت واردات مصر أيضا اللدائن ومنتجاتها بقيمة 92.4 مليون دولار بانخفاض 2.9%، والمعدات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بقيمة 79.7 مليون دولار وبزيادة 66.8%، وأجهزة للبصريات والتصوير أو الفحص بقيمة 48.2 مليون دولار وبزيادة 11%، والكيماويات العضوية بقيمة 40.6 مليون دولار وبزيادة 116.2%.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 25.7% ليسجل 2966.6 مليون دولار خلال الفترة (يناير- أبريل 2019) مقابل 2358.9 مليون دولار نفس الفترة من العام السابق.

وسجل الميزان التجاري المصري مع الولايات المتحدة الأمريكية بذلك خلال أول 4 أشهر من العام الجاري عجزا قيمته 1182 مليون دولار، مقابل 1028.1 مليون دولار خلال العام السابق، بنسبة ارتفاع 15%.