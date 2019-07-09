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    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    03:00 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي

    البورصة

    كتبت- دينا خالد:

    شهدت البورصة المصرية ارتفاعا في مؤشرها الرئيسي مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء.

    وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14097 نقطة.

    بينما هبط مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.3%، والمؤشر EGX100 بنسبة 1.8%.

    وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء بقيمة 23.8 مليون جنيه، و10.2 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 34.1 مليون جنيه.

    كان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنحو 0.2% مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، إلى مستوى 14043 نقطة.

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