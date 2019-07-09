البترول تبحث مع "وينترشال ديا" الألمانية ضخ استثمارات جديدة في مصر

كتب- مصطفى عيد:

بحثت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة وينترشال ديا الجديدة، مشروعات وأنشطة الشركة القائمة في مصر بعد إنهاء شركتا ديا الألمانية ووينترشال القابضة الألمانية إجراءات اندماجهما لتنبثق عنهما شركة "وينترشال ديا" إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال البترول والغاز.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن وفد الشركة تضمن ماريا هانسين نائب رئيس شركة وينترشال ديا الجديدة وعضو مجلس الإدارة المسئول عن أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وبول سميث عضو مجلس إدارة الشركة للشئون المالية.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع البترول يتبنى استراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثمارى جاذب وضمان أمن واستدامة الطاقة خاصة وأن الشركة الجديدة بعد انتهاء إجراءات اندماجها تسعى لزيادة حجم استثماراتها في الأحواض الترسيبية المختلفة في مصر.

وذكر بيان الوزارة، أن توسيع نشاط الشركة، يأتي في إطار النجاحات التي حققتها شركة ديا خلال فترة عملها الممتد لأكثر من 45 عاما في مناطق خليج السويس وخليج الزيت ورأس بدران ومنطقة دسوق ومشاركتها وتعاونها المثمر مع شركة بي بي البريطانية في مشروع تنمية حقول غازات غرب الدلتا بمنطقتي شمال إسكندرية وغرب المتوسط العميقة .

واستعرض اللقاء، موقف تنفيذ الاتفاقية البترولية الجديدة التي تم توقيعها مؤخرًا في مارس الماضي بين هيئة البترول وشركة ديا الألمانية للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.