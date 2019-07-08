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مشتريات محلية تصعد بالبورصة 0.2% بنهاية تعاملات اليوم

03:08 م الإثنين 08 يوليو 2019
مشتريات محلية تصعد بالبورصة 0.2% بنهاية تعاملات اليوم

البورصة

القاهرة – مصراوي:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة بفعل مشتريات محلية، بشكل طفيف، مع نهاية تعاملات اليوم، وسط تباين أداء المؤشرات.

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.2% مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين، إلى مستوى 14043 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.5% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين، صافي شراء بقيمة 158.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 130.2 مليون جنيه، والأجانب صافي بيع بقيمة 28.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنحو 0.11% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 14011 نقطة.

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