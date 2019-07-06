ارتفاع الكوسة والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو البصل والكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب أسعار الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.75 جنيه

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.75 و4.75 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و4 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.