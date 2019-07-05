شعبة مواد البناء: أسعار الحديد والأسمنت لن تتأثر بزيادة الوقود

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لن تؤثر على أسعار الحديد والأسمنت.

وأعلنت وزارة البترول، أن مجلس الوزراء، أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، بنسب تتراوح بين 16% و30%.

وأوضح الزيني، أن سوق الحديد يشهد اضطرابات عديدة بسبب تراجع أسعار الخام "البليت" في السوق العالمي، وتراجع سعر الدولار في السوق المحلي، "لو بنستورد طن البليت بـ450 دولار والدولار نزل جنيها يعني الطن نزل 450 جنيها".

وأشار الزيني، إلى أن قرار المحكمة الصادر بإلغاء الرسوم على البليت، سيسهم في تخفيض سعر الطن بنحو 62 دولارا أي ما يقرب من 1000 جنيه في الطن، فضلا عن تراجع الطلب وزيادة المعروض.

وأضاف الزيني، إنه سيتم افتتاح 22 مصنعا درفلة جديد وهذه المصانع ستسهم في زيادة المعروض فتنعكس على انخفاض الأسعار، كما أن مصنع السويس للصلب سيطلق خطا تجريبيا يكون أول إنتاج له في أغسطس المقبل.

وأوضح، أن أسعار الأسمنت لن تتأثر بشكل كبير هي الأخرى، نتيجة لوجود فائض على احتياجات السوق الأمر الذي جعل المصانع لا تعمل بكامل طاقتها.

" بشكل عام زيادة البنزين ليست العامل الوحيد في زيادة أسعار مواد البناء بسبب الركود في سوق العقارات مما لا يتيح فرصة للتجار لزيادة السعر"، بحسب الزيني.

ورفعت الحكومة أسعار الوقود ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.

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