شركة مصرية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة قبرصية لتنمية قدرات طلاب الهندسة

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن شركة المهندسين الاستشاريين وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة نيابوليس القبرصية، في إطار مبادرة "من الجامعة إلى العمل"، ضمن مبادرات الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت الوزارة أن المبادرة تهدف إلى بناء قدرات الشباب من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية، وإكسابهم المهارات الفنية والمهنية التي تؤهلهم لسوق العمل بالداخل والخارج، ومن المستهدف أن يستفيد من الاتفاق نحو 570 طالبا وطالبة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية.

وقالت نيفين عبد الخالق، نائبة رئيس شركة المهندسين الاستشاريين، إن المبادرة، منذ بدايتها في عام 2010 وحتى الآن، أسفرت عن حوالي 5500 خريج شقوا طريقهم بنجاح في سوق العمل الهندسي داخل مصر وخارجها.

وأضافت أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تتيح تبادل الخبرات التدريبية، وتأهيل شباب المهندسين المصريين للمنافسة في سوق عالمي متطور، تتغير احتياجاته باستمرار.

وأعلنت أنه تمت مناقشة بناء فرع لجامعة نيابوليس القبرصية بمصر، للاستفادة من الخبرات الأوروبية في كافة المجالات، كما تمت مناقشة إطلاق مبادرة جديدة لتدريب خريجيين من كليات أخرى خاصة كليات التجارة.

وقال بانتليسسكلياس رئيس جامعة نيابوليس القبرصية، إن التعاون بين الجامعة ومصر يشمل تقديم 33 منحة دراسية للدراسات العالية في الجامعة في قبرص، مدعومة كليًا وجزئيًا، في مجالات مرتبطة بالهندسة، مثل إدارة الأعمال وتقييم العقارات، حتى يصبح المهندس المصري مؤهلا لإدارة كافة جوانب عمله، إلى جانب أشكال التعاون الأخرى من تدريب وتدريس.