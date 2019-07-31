الدولار يتراجع أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار التعاملات الصباحية، بينما استقر سعره في 7 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشًا واحدًا إلى 16.49 جنيه للشراء، و16.59 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرشين، إلى 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدولار قرشًا واحدًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.64 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 16.55 جنيه للشراء.

واستقر سعر صرف الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في بنك التعمير والإسكان عند 16.52 جنيه للشراء، و2 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك قناة السويس، عند 16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار، في بنكي الأهلي ومصر عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

وبقى سعر الصرف مستقرًا في البنك التجاري الدولي عند 16.50 جنيه للشراء، و16.60 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة، عند 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.