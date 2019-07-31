رئيس هيئة الاستثمار الجديد يجتمع برؤساء القطاعات في أول يوم عمل

كتب- مصطفى عيد:

عقد محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء قطاعات الهيئة، في أول يوم عمل له، لعرض خططه المستقبلية.

وبحسب ما ذكرت الهيئة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حضر الاجتماع علا القبرصي نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة.

وخلال الاجتماع، أكد عبد الوهاب اهتمامه ببناء قدرات العاملين بالهيئة، وتطوير الأداء فيما يخص تقديم الخدمات للمستثمرين من خلال مراكز الخدمات المنتشرة في المحافظات والإعداد لافتتاح عدد من المراكز الجديدة، ووضع جدول زمني للانتهاء من رفع كفاءة المناطق الحرة القائمة، وإنشاء المناطق الحرة الجديدة، وفقا للهيئة.

وأشار عبد الوهاب إلى أهمية سرعة التواصل مع المستثمرين والرد على كافة استفساراتهم، والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم في خلال 24 ساعة.