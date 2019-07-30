مبيعات عربية ومحلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.43% إلى مستوى 13364 نقطة، وسط اتجاه المستثمريين المصريين والعرب نحو البيع.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.29%.

وسجلت تعاملات المصريين والعرب خلال تعاملات اليوم صافي بيع 19.7 مليون جنيه، و20.2 مليون على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء 39.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي EGX30 انخفض بنسبة 0.28% إلى مستوى 13412 نقطة، مع نهاية تعاملات، أمس الاثنين، وسط اتجاه المستثمرين العرب نحو البيع.