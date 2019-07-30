تأسيس منتدى خاص لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال صبحي مصباح زيد، رئيس مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إنه تم الاتفاق بين أعضاء المجموعة على تأسيس منتدى خاص بمكافحة الفساد.

وأضاف زيد، خلال افتتاح ورشة عمل لبناء قدرات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، أن المنتدى قد يرى النور العام المقبل خلال رئاسة مصر للمجموعة.

وذكر زيد، أن المجموعة خلال الفترة الأخيرة بذلت عدة جهود منها العمل على مكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، والاستعانة بكافة الخبرات الدولية وخاصة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، والتعرف على التحديات التي تواجه المنطقة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار زيد، إلى أن استضافة مصر لفعاليات الورشة وحضور رئيس مجلس الوزراء جلسة افتتاحها هو دليل على الإرادة السياسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمصر، موضحا أن المجموعة تعمل على تعزيز الجهود مع المنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال.