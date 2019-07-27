وفد من قطاع الأعمال يزور الشركة المصرية لكبس القطن بالإسكندرية

كتبت- شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن وفدًا من الوزارة زار إلى الشركة المصرية لكبس القطن إحدى شركات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس التابعة للوزارة.

وأجرى مسؤولون بالوزارة جولة ميدانية بالشركة بدأت بزيارة المبخرة بمنطقة مينا البصل والتي تستغل في تبخير وتخزين الأقطان حيث يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 1900، ثم تفقد المسؤولون المكبس التاريخي ومراحل الكبس وشون التخزين قبل وبعد الكبس.

وطالبت الوزارة في البيان بضرورة تطوير المباني التراثية والتاريخية لشركة كبس القطن بقطاع مينا البصل للحفاظ عليها خاصة المطلة على محور المحمودية بحيث تتلائم مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير محور المحمودية ولتحقيق أقصى عائد ممكن منها.

وشملت جولة الوفد بالإسكندرية شركتي الإسكندرية لتداول الحاويات وراكتا لصناعة الورق، والشاطئ التابع لشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وطالب الوفد بتطوير تلك المنطقة لإعادة رونقها ومظهرها الجمالي لتعود منطقة جذب مرة أخرى للإسكندرية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للزائرين.