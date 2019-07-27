"التنظيم والإدارة" يفتح باب التدريب الصيفي لطلاب الجامعات الشهر المقبل

القاهرة- مصراوي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ عن بدء التدريب الصيفي لطلبة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والجامعات الدولية داخل الجهاز في 17 أغسطس المقبل ولمدة شهر.

وقال بيان صحفي إن الجهاز سيطلق تطبيقًا إليكترونيًا خلال الأسبوع الجاري يتلقى من خلاله طلبات الطلاب الراغبين في الحصول على الفرص التدريبية.

وأضاف البيان أن الجهاز يوفر 100 فرصة تدريبية للطلاب بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والحاسبات والمعلومات والحقوق والتجارة والخدمة الاجتماعية والكليات النظيرة، للتدريب على أعمال الجهاز، وسيتم منح الطلاب عقب نهاية التدريب شهادة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باجتياز التدريب.

وعن طريقة التقديم، قال البيان إنه على الطالب ملء طلب التدريب خلال تقديمه ويشمل البيانات التعريفية الأساسية وتحميل صورة شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي والسيرة الذاتية، وسيتم القبول بأسبقية الحجز.

يذكر أن التدريب يأتي في إطار تفعيل قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 97 لسنة 2017 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.

وكان الجهاز قد قام بتخريج أول دفعة تدريب للشباب من طلبة الجامعات المصرية العام الماضي.