أسعار الذهب ترتفع بفعل رهانات خفض الفائدة

القاهرة – مصراوي:

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، بدعم من توقعات بإقدام بنوك مركزية كبرى على تيسير السياسة النقدية، بينما يترقب المستثمرون بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1415.15 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوع عند 1410.77 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر المعدن الأصفر 0.7% منذ بداية الأسبوع مما يضعه على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1414.40 دولار.

ويتطلع المتعاملون في السوق حاليا إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية الذي ينعقد يومي 30 و31 يوليو، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، لكن رئيسه ماريو دراجي أشار إلى أن البنك مستعد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، التي من المقرر صدورها يوم الجمعة، تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8% في الربع الثاني من 3.1% في الربع السابق.