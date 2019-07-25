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    المركزي للإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق والفقر الاثنين المقبل

    12:33 م الخميس 25 يوليه 2019
    المركزي للإحصاء يعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق والفقر الاثنين المقبل

    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

    القاهرة- مصراوي:

    قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، إنه سيعلن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر لعام 2017-2018، الاثنين المقبل.

    وينظم الجهاز مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج، الاثنين المقبل، بمقر الجهاز، برعاية وحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين بموضوع المسح، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، وكبار الشخصيات من الهيئات ومؤسسات الدولة وأساتذة الجامعة، بحسب البيان.

    ومسح الدخل والإنفاق والاستهلاك من أهم المسوح التي يجريها الجهاز كل سنتين، ويهتم به كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

    ويتضمن المسح بيانات تتعلق بمعدلات الفقر في مصر، وكذلك كل التغيرات التي طرأت على المجتمع خلال العامين الماضيين، ولمعرفة متوسط الدخل والإنفاق لدى المواطنين.

    التعبئة والاحصاء بحث الدخل الإنفاق

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