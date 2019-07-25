الصناعة: شراكة صينية سعودية لإقامة مجمع صناعي للألومنيوم بمصر

القاهرة – مصراوي:

قال وزراة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن مجموعة صناعية صينية تعتزم إنشاء مجمع صناعي متخصص لصناعة الألومنيوم في مصر بالشراكة مع مجموعة عجلان السعودية على مساحة 6 ملايين متر .

جاء ذلك خلال لقاء لمسؤولي الوزارة مع وانج جيان الرئيس التنفيذي لمجموعة هانجزاو جنجياج الصينية ومحمد بن عبد العزيز العجلان نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عجلان السعودية بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحسب البيان.

وتناول اللقاء، رغبة المجموعة الصينية فى إقامة هذا المشروع الاستراتيجي، والذي سيتم إنشاؤه على 4 مراحل تشمل مصنع ألومنيا،مصهر ألومنيوم،مصنع صودا كاوية بالإضافة إلى محطتي تحلية مياه وكهرباء.

وأشار البيان، إلى أن هذا المصنع يمثل إضافة صناعية كبيرة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط حيث تصل الطاقة الإنتاجية للألومنيوم فى منطقة الشرق الأوسط حاليا حوالي 1.2 مليون طن بينما يبلغ حجم الطلب حوالي 10 ملايين طن .

وأضاف البيان، أن الحكومة حريصة على تقديم كافة التسهيلات للمجموعة الصينية لإقامة هذا المشروع على أرض مصر سواء من خلال توفير مساحة الأرض اللازمة ومتطلبات التصنيع فضلاً عن البنية التحتية اللازمة من إمدادات الغاز الطبيعى والمياه والكهرباء وموانئ الشحن وغيرها من المرافق اللازمة للمشروع .

والتقى مسؤولو الوزارة، في جلسة مباحثات موسعة مع دى جى بانديان نائب رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشئون عمليات الاستثمار والوفد المرافق له، لبحث مشروعات البنك الحالية بالسوق المصرية، وعدد من المشروعات والبرامج التمويلية التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض اللقاء، خطة الحكومة المصرية للتوسع في انشاء المجمعات الصناعية وامكانيات قيام البنك بتوفير آليات تمويلية بفائدة ميسرة لترفيق المناطق الصناعية.