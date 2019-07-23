في جولة لمصراوي.. استقرار أسعار ملابس الحج مع تراجع الإقبال

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار ملابس الحج هذا العام مع تراجع الإقبال على الشراء، وفقا لقول عدد من التجار لمصراوي على عدد من المحلات بمنطقة الغورية والحسين.

وخلال جولة لمصراوي، قال محمد كريم، بائع بأحد محلات لبس الإحرام بمنطقة الحسين، إن أسعار ملابس الإحرام استقرت هذا العام عند نفس مستوياتها العام الماضي.

وأضاف كريم، "مرضناش نغلي السعر السنة دي علشان الزباين وخاصة أن أسعار تذاكر السفر أغلى من السنة إللي فاتت وإحنا زباينا بيجولنا مخصوص".

وتراوح سعر العباءة "الكريب" للسيدات بين 510 و545 جنيها، ويصل سعر العباءة القطن إلى 220 جنيها، بحسب كريم.

وتراوح سعر القميص بين 75 و110 جنيها، ووصل سعر الحذاء القماش إلى نحو 80 جنيها، وسعر الحذاء البلاستيك إلى نحو 25 جنيها.

ويصل سعر الخمار إلى 98 جنيها، ويتراوح سعر السروال بين 65 و75 جنيها، وفقا لقول محمد كريم.

ووفقا لقول حسام سيد، المسؤول عن القسم الرجالي لبيع لبس الإحرام بالمحل ذاته، فإن سعر البشكير يتراوح بين 220 و575 جنيها، وسعر العباءة يتراوح بين 220 جنيها و500 جنيه.

ووصل سعر الحذاء الرجالي الجلد إلى 145 جنيها، وسعر الحذاء البلاستيك إلى 27 جنيها، ويتراوح سعر الحزام بين 45 و60 جنيها حسب الأنواع، وفقا لما قاله حسام سيد لمصراوي.

ويرى صادق محمد، صاحب أحد محلات لبس الإحرام بمنطقة الغورية، أن هذا العام يشهد تراجعا في الإقبال على شراء ملابس الحج.

وأضاف صادق، "السنة دي حركة البيع والشراء أقل عن السنة إللي فاتت".

وتابع أن الطلب على لبس الإحرام الرجالي هذا العام يزيد عن الطلب على لبس الإحرام الحريمي.

وقال صادق، لمصراوي، إن حركة بيع لبس الإحرام كانت أفضل في موسم العمرة عن الحج هذا العام.

وانطلقت من مطار القاهرة الدولي أولى رحلات الحج، الأربعاء الماضي، على متن الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران لنقل 73 ألف حاج هذا العام.