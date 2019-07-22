زيادة البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

زاد سعر السمك البلطي والبوري، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر سعر المأكولات البحرية الأخرى.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها ليتراوح بين 32 و35 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا، اليوم، ليترواح بين 30 و150 جنيها، كما سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

وبقي سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم ليتراوح بين 55 و 65 جنيها، بحسب بيانات الموقع.