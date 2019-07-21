  • عاجل:بعد تعليق الرحلات الجوية لمصر.. سفير إنجلترا يعتذر لوزير الطيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس منتخب الجزائر أمم أفريقيا 2019

    البنك المركزي يصدر قواعد وضوابط منتجات وخدمات الشمول المالي

    05:35 م الأحد 21 يوليه 2019
    البنك المركزي يصدر قواعد وضوابط منتجات وخدمات الشمول المالي

    البنك المركزي

    كتبت- منال المصري:

    أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، مجموعة من الضوابط الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالي، التي تصدرها البنوك بتكلفة منخفضة من أجل زيادة دعم وتحفيز القطاع المصرفي لتطوير منتجات وخدمات مصرفية لتضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشآت متناهية الصغر بالنظام المالي المصرفي.

    وأشار البنك المركزي في خطاب للبنوك منشور على موقعه الإلكتروني يحمل توقيع محافظ البنك المركزي طارق عامر، إلي أهمية تبسيط تلك القواعد في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر بمحددات معينة تخضع لأطر رقابية، بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة.

    ووضعت القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي تعريفا لمنتج الشمول المالي، وهو المنتج أو الخدمة التي يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالي الرسمي بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة.

    البنك المركزي الشمول المالي القطاع المصرفي خدمات مصرفية

    الخبر التالى:

    أسعار الدولار تستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان