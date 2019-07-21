البورصة تنهي تعاملات الأحد على تراجع جماعي بسبب مبيعات المصريين

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت البورصة تراجعا جماعيا، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط اتجاه المستثمرين المصريين نحو البيع.

وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69% إلى مستوى 13576 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بنحو مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 24.7 مليون جنيه ومليار جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بنسبة 0.21%، مع نهاية تعاملات الخميس الماضي، إلى مستوى 13670 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية.