البنك الزراعي يجري تسويات لمديونيات متعثرة بقيمة 1.3 مليار جنيه

كتبت منال المصري:

كشف السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن أن البنك انتهى من إجراء تسويات غير منتظمة بإجمالي 1.3 مليار جنيه لعدد 16 ألف متعثر خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وأضاف لمصراوي أن مبادرة البنك المركزي لتسويات المتعثرين استحوذت على 1.1 مليار جنيه لعدد 13.6 ألف عميل من إجمالي التسويات، موضحا أنه تم إيقاف المبادرة بالبنك نهاية الشهر الماضي.

وأضاف أن البنك يولي اهتمامًا بالغًا بمعالجة المديونيات المتعثرة حيث تراجعت نسبة الديون غير المنتظمة إلى 12% من إجمالي محفظة البنك حاليًا مقابل 20% في 2016.

ويستهدف البنك أن تتراجع هذه النسبة إلى 10% مع نهاية العام المالي الجاري، بحسب القصير.

وكان البنك المركزي أطلق في يونيو 2018 مبادرة تسويات المديونيات المتعثرة في 8 بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والمصرف المتحد والتنمية الصناعية والعقاري المصري لتنمية الصادرات، وتوقفت هذه المبادرة في ديسمبر الماضي باستثناء البنك الزراعي التي تم مدها 6 أشهر إضافية حتى يونيو الماضي.

وتضمنت المبادرة سداد العميل أصل المديونية بالكامل، مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وفِي رصد قام به مصراوي على البنوك المشاركة بالمبادرة لم تفلح محاولات البنوك في إقناع العملاء على إجراء تسويات بمبادرة البنك المركزي باستثناء البنك الزراعي.