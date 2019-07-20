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    البلطي يتراجع 3 جنيهات في الكيلو.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    12:02 م السبت 20 يوليو 2019
    البلطي يتراجع 3 جنيهات في الكيلو.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    أسعار الأسماك

    كتبت- دينا خالد:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 31 و35 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيهًا.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و65 جنيهًا، واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 39 و43 جنيهًا بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

    أسعار الأسماك السمك البلطي سوق العبور

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