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ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

11:46 ص السبت 20 يوليه 2019
ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الكوسة، بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور، كما ارتفع سعر كيلو الكانتالوب بنحو 50 قرشا، مقارنة بأسعار أمس.

يرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 9 و15 جنيها.

كانتالوب بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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