الإسكان والتضامن توقعان بروتوكولا لتوفير مبانٍ للحضانات بالمدن الجديدة

القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، لتوفير وتشغيل مبانٍ تستخدم كحضانات بالمدن العمرانية الجديدة للقطاع الخاص، بحسب بيان من وزارة التضامن اليوم الخميس.

ووقع على البروتوكول، مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأكدت وزارة الإسكان أهمية توقيع هذا البروتوكول، الذي يسهم في توفير الحضانات بما تمثله من خدمة تعليمية وتربوية للأطفال بالمدن الجديدة، بحسب البيان.

قالت وزارة الإسكان إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار حرصها، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على توفير جميع الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، بما يحقق لهم الحياة في مجتمعات حضارية عصرية متكاملة الخدمات.

وأضافت: "تلتزم الهيئة بموجب هذا البروتوكول بتوفير مبانٍ تستخدم كحضانات، وفي حال تعذر ذلك يتم توفير أراضٍ لإقامة حضانات، وتقوم الهيئة بأعمال التصميم والتنفيذ والإشراف على التنفيذ للحضانات محل هذا البروتوكول، كما تلتزم الهيئة بتخصيص الحضانات للمستثمرين والشركات بنظام مقابل انتفاع".

وذكرت وزارة الإسكان أن التزامات وزارة التضامن الاجتماعي، بحسب البروتوكول، تتمثل في تنفيذ جميع أعمال الدعاية التي تشجع على الاستثمار في مجال الحضانات، والتنسيق لتشغيل الحضانات محل هذا البروتوكول، والإشراف على المستثمرين والشركات التي تقوم بتشغيل تلك الحضانات.

وقالت وزارة التضامن إن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في التعامل مع قضية إنشاء الحضانات، حيث هناك حاجة إلى تدخلات بشكل غير تقليدي للتغلب على أزمة عدم وجود أماكن مناسبة بالقدر الكافي والمواصفات المناسبة.

وأضافت أن توقيع هذا البروتوكول يُمثل نقلة نوعية في التعامل مع الحضانات بأسلوب غير تقليدي، وهناك فرصة كبيرة للتعاون في هذا المجال مع وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن الحضانات تساهم في النمو العقلي والنفسي للأطفال، وتؤهلهم للمراحل التعليمية اللاحقة، كما أنها توفر العديد من فرص العمل للسيدات.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على الترخيص والتشغيل لهذه الحضانات وفق المعايير التي انتهت الوزارة لوضعها في إطار المشروع القومي لتنمية الطفولة المبكرة، بحسب البيان.

وأكدت وزارة التضامن على ضرورة إتاحة الحضانات بتكلفة تستطيع الأسر تحملها، موضحة أن الحضانات تساهم في توفير فرص عمل للسيدات حيث يغلب على إدارتها السيدات، كما تساهم الحضانة في خروج المرأة للعمل لوجود مكان آمن يلتحق به أبناؤها، وفقا للبيان.