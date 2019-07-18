6 جنيهات تراجعا في كيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، 6 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، ليتراوح بين 32 و38 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري، جنيهن، ليتراوح بين 39 و43 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.