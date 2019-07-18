  • عاجل:الزيادة بعد أيام.. إجراءات جديدة من الكهرباء لتحصيل فواتير أغسطس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    11:21 ص الخميس 18 يوليو 2019
    تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

    خضار

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

    وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي و الفلفل الحامي البلدي، جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

    البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

    البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

    الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

    البامية بين 11 و17 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

    العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

    العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

    الكانتالوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

    البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

    الخوخ البلدي العريشي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

    المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

    المانجو العويس بين 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

    أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

    الخبر التالى:

    وزارة المالية: مصر تمضي بقوة على الطريق الصحيح
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان