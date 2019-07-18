تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي و الفلفل الحامي البلدي، جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.