تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار 5 أصناف من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وسعر كيلو البصل بين 2 و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.
وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي و الفلفل الحامي البلدي، جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.
البطاطس بين 3.5 و5.5 جنيه.
البصل بين 2 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بزيادة جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.
البامية بين 11 و17 جنيها.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.
الكانتالوب بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.
الخوخ البلدي العريشي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
المانجو العويس بين 15 و25 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
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