كيلو الليمون ينخفض 10 جنيهات في سوق العبور خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر كيلو الليمون البلدي 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور، مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو الكانتلوب بنحو جنيه، فيما استقر أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 و5.2 جنيه.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 10 و20 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

الكانتالوب بين 3جنيه و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.