البنك الدولي: 3 تحديات أمام زيادة الصادرات المصرية

كتبت- منال المصري:

قالت هدى يوسف خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، إن هناك ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية.

وأضافت هدى يوسف، خلال إعلان البنك الدولي عن إطلاق تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" اليوم الثلاثاء، بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج.

وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية ولذلك لابد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية.

وأشارت هدى يوسف إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كافٍ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وأوضحت أن زيادة الصادرات المصرية يحتاج إلى تحقيق التكامل بين القطاعات المتعلقة بالصادرات، ومد نفاذها إلى دول مختلفة عبر تبسيط الإجراءات والبنية التنظيمية.

وقالت هدى يوسف إن عجز الميزان التجاري يمثل من أهم التحديات التي تواجه مصر منذ عقود طويلة، مشيرة إلى أن انخفاض الجنيه بعد تحرير سعر الصرف لم يؤدِ إلى تراجع عجز الميزان التجاري في مصر، حيث صاحب هذا الانخفاض تراجع في عملات الدول الناشئة المحيطة بمصر.