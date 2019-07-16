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    مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    03:07 م الثلاثاء 16 يوليو 2019
    مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69%، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 13721 نقطة، مدفوعًا بمشتريات عربية ومحلية.

    وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.98%.

    وسجلت تعاملات المصريين والعرب صافي شراء بقيمة 19.48 مليون جنيه، و36 مليون جنيه على التوالي، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 55.5 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي، تراجع بنسبة 0.32% إلى مستوى 13627 نقطة، وسط اتجاه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

    البورصة المصرية

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