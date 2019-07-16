أسعار السكر الأبيض تتراجع 200 جنيه للطن بسبب زيادة المعروض

كتبت- شيرين صلاح:

قال حسن الفندي، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن سعر طن السكر الأبيض تراجع بنحو 200 جنيه، ليصل إلى 7 الآف جنيه مقابل 7200 جنيه، خلال الفترة الماضية.

وأرجع الفندي، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض بالأسواق وقلة الطلب، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار.

وأضاف الفندي، أن جزء من استهلاك مصر من السكر الأبيض يتم استيراده من الخارج، فبالتالي تراجع الدولار سيكون له تأثير على السعر بالأسواق".

وبحسب محمد فوزي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، فإن حجم إنتاج مصر من السكر يصل إلى 2.4 مليون طن، ويصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 3 ملايين طن، وتتم تغطية الفجوة عبر الاستيراد من خلال القطاع الخاص وهيئة السلع التموينية.

وقال يحيي كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو السكر تراجع في الأسواق إلى 7.5 جنيه و8 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 9 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

وأضاف كاسب، أن هناك زيادة في المعروض بالأسواق "لدرجة أن تاجر الجملة بقى يعرض على تاجر التجزئة لشراء السكر والتاجر التجزئه يقوله عندي".

وفي مايو الماضي توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع إنتاج مصر من السكر بنسبة 14% خلال الموسم الجاري 2019- 2020 ليصل إلى 2.4 مليون طن مقابل 2.1 مليون طن الموسم الماضي، مع توسع الفلاحون في زراعة القصب وبنجر السكر.