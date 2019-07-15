فاروس مستشارًا ماليًا لمساهمي "سبينيس مصر" لبيع حصة حاكمة لشركة إنفيستك

كتبت- منال المصري:

قالت شركة فاروس لبنوك الاستثمار، إنها قامت بدور المستشار المالي الحصري لمساهمي سبينيس مصر Spinneys في إتمام صفقة بيع حصة حاكمة من أسهم الشركة لصالح قطاع الاستثمار المباشر بشركة إنفيستك لإدارة الأصول بقيمة غير معلنة للصفقة.

وسبينيس هي إحدى السلاسل التجارية في السوق المصري من خلال 13 سوبرماركت وهايبر ماركت منتشرة في عدة محافظات.

وقالت نهى الغزالي، العضو المنتدب لفاروس لبنوك الاستثمار، في بيان صحفي اليوم "هذه الصفقة تدعم النظرة الإيجابية المتزايدة من المستثمريين الأجانب للسوق المصري مما يؤكد المؤشرات الإيجابية الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة المصرية".

وأضافت الغزالي أنها فخورة بقيام مستثمرين أجانب مثل إنفيستك لإدارة الأصول بتنفيذ أولى استثماراتهم في مصر وأعربت عن ثقتها في استمرار جاذبية السوق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال محسن أبو النور، المدير التنفيذي في فاروس لبنوك الاستثمار، إن هذه الصفقة تسلط الضوء على الفرصة الاستثمارية في قطاع التجزئة في مصر في ظل آفاق النمو الجيدة على المدى الطويل.