ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة والخوخ البلدي بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، وسعر كيلو الخوخ البلدي بين 5 و10 جنيهات.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

عنب بناتي أصفر 4 و7 جنيهات.

عنب بناتي أحمر 4 و10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 5 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.