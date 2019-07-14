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    أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    10:32 ص الأحد 14 يوليو 2019
    أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتبت- شيرين صلاح:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا في سعر الشراء بمصرف أبو ظبي الإسلامي، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وتراجع شراء العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 16.58 جنيه للشراء، بينما استقر عند 16.68 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولارثابتًا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي البنك الأهلي المصري

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