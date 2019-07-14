  • عاجل:بالرابط الرسمي.. ننشر نتيجة الثانوية العامة 2019

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الثانوية العامة خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس ريهام سعيد

    رويترز: السعودية ترفع أسعار البنزين ضمن خطة لإصلاح أسعار الطاقة

    12:17 ص الأحد 14 يوليو 2019
    رويترز: السعودية ترفع أسعار البنزين ضمن خطة لإصلاح أسعار الطاقة

    القاهرة - (مصراوي)
    قالت وكالة أنباء "رويترز"، إن شركة "أرامكو" السعودية، أعلنت رفع أسعار البنزين في السوق المحلية، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعًا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعًا من 2.10 ريال.

    وقالت عملاق النفط السعودي، في بيان صحفي، إن تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وستكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.

    أسعار البنزين السعودية أرامكو
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان