البصل عند 3.5 جنيه.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور، عند نفس أسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3.8 جنيه و5 جنيهات، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 جنيه و5 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و 5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جينهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.