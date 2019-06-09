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    الدولار ينخفض في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم

    11:04 ص الأحد 09 يونيو 2019
    الدولار ينخفض في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم

    الدولار

    كتبت- دينا خالد:

    انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك البركة إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    وثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والتعمير والإسكان وقناة السويس وكريدي أجريكول، 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

    وبقى سعر صرف الدولار ثابتا في بنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.

    الدولار الجنيه المصري بنك البركة إنخفاض الدولار

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