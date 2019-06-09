الدولار ينخفض في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الاثنين الماضي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشا واحدا، في بنك البركة إلى 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر، عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار في بنك التجاري الدولي، عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والتعمير والإسكان وقناة السويس وكريدي أجريكول، 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار ثابتا في بنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.80 جنيه للشراء، و16.85 جنيه للبيع.