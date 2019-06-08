تراجع البلطي واستقرار البوري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

القاهرة – مصراوي:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، جنيها مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 35 و40 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري جينها، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، وتراوح سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها.