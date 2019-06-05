البوري عند 46 جنيها.. أسعار الأسماك في أول أيام العيد

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الثلاثاء، ليتراوح بين 37 و41 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، بين 40 و46 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بين 59 و66 جنيها، وكيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.