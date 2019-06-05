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    الذهب يسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عالميا بدعم تراجع الدولار

    11:59 ص الأربعاء 05 يونيو 2019
    الذهب يسجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عالميا بدعم تراجع الدولار

    الذهب

    القاهرة- وكالات:

    ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الأربعاء، بعد تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما دفع الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع.

    وبحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان سعر الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.7% إلى 1333.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 1335.41 دولار في وقت سابق من الجلسة.

    وبحسب رويترز، زاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1339.60 دولار للأوقية.

    كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول قال يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيتصرف ”حسبما تقتضي الحاجة“ في مواجهة مخاطر الحرب التجارية، ليترك الباب مفتوحا أمام احتمال خفض الفائدة.

    وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن الضرورة قد تقتضي خفض الفائدة ”قريبا“.

    وعززت بيانات اقتصادية صدرت عقب تعليق باول يوم الثلاثاء توقعات خفض الفائدة أيضا، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة للسلع الأمريكية الصنع في أبريل، في حين هبطت الشحنات بأعلى وتيرة في عامين.

    ويدعم خفض أسعار الفائدة الذهب كونه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.

    ومما عزز جاذبية المعدن الأصفر، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في نحو سبعة أسابيع بفعل احتمال خفض سعر الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية.

    ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2% إلى 14.84 دولار للأوقية، بعدما لامست أعلى مستوياتها في نحو شهر عند 14.88 دولار للأوقية.

    وصعد البلاتين 1.4% إلى 826.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 مايو عند 827.14 دولار للأوقية.

    أسعار الذهب الدولار البنك المركزي الأمريكي

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