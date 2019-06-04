في خامس شهر "زيرو جمارك".. ميناء الإسكندرية يفرج عن 7204 سيارات ملاكي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن جمارك الاسكندرية أفرجت عن نحو 7204 سيارات ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تبلغ حوالي مليار و892 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي، وهو الشهر الخامس لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

جاء ذلك خلال تقرير تلقته وزارة المالية من مصلحة الجمارك، حيث أشار رئيس المصلحة السيد كمال نجم، إلى أن إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم بلغ نحو 528 مليون جنيه.

وذكر رئيس المصلحة أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات.

وقال إنه تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من 728 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي، إلى جانب مضاعفة الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وأضاف أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت أيضا عن 1242 سيارة نقل وميكروباصا وموتوسيكلا وجرارا زراعيا بقيمة 937 مليون جنيه خلال شهر مايو الماضي.

وأوضح نجم أنه تم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية على هذه السيارات والجرارات والموتوسيكلات بنحو 161 مليون جنيه، واستفادت أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير ليتم إعفاؤها من سداد نحو 76 مليون جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 833 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر مايو بقيمة بلغت 782 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 106 ملايين جنيه، وفقا لنجم.

واستفادت قطع أيضا من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية وأغادير، ليتم إعفاؤها من سداد نحو 21 مليون جنيه، وفقا للبيان.

وقال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الاسكندرية بلغ بذلك خلال شهر أبريل الماضي نحو 3 مليارات و843 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم جمركية وضرائب ورسوم أخرى محصلة عنها بمبلغ مليار و15 مليون جنيه خلال نفس الشهر.