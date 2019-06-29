البنك المصري لتنمية الصادرات يطلق برنامجًا لتمويل السيدات بفائدة 5%

كتبت- منال المصري:

قال أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك بدأ في تقديم برنامج تمويلي للسيدات تحت اسم "أكسبو ليدي" بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة إذا انطبيق عليها شروط مبادرة البنك المركزي لهذه المشروعات أو بفائدة عادية.

وأضاف في تصريحات خاصة لمصراوي أن البنك يستهدف من البرنامج تمويل مشروعات السيدات وكذلك توفير دورات تدريبية لهم على تمويل إدارة مشروعاتهم.

يستهدف البنك ضخ تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه خلال العام المالي القادم لتصل إجمالي المحفظة إلى 34 مليار جنيه مقارنة 26 مليار جنيه حاليا، بحسب جلال.

وأوضح جلال أن محفظة الودائع حاليا بالبنك تبلغ 38 مليار جنيه مستهدفا نموها إلى 48 مليار جنيه في نهاية العام المالي القادم عبر إطلاق منتجات متنوعة تتماشي مع طلبات العملاء.