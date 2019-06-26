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    أسعار الدولار ترتفع في قناة السويس وتتراجع بأبو ظبي الإسلامي اليوم

    10:42 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    أسعار الدولار ترتفع في قناة السويس وتتراجع بأبو ظبي الإسلامي اليوم

    أسعار الدولار

    القاهرة- مصراوي:

    ارتفع سعر شراء الدولار في بنك قناة السويس، فيما تراجع السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي 3 قروش وارتفع سعر البيع قرشًا واحدًا، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس.

    ارتفع سعر شراء في بنك قناة السويس بقيمة قرشًا واحدًا إلى 16.66 جنيه فيما استقر سعر البيع عن 16.75 جنيه.

    وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 3 قروش إلى 16.67 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع قرشًا واحدًا عند 16.76 جنيه.

    واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

    وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار بنك قناة السويس مصرف أبو ظبي الإسلامي الجنيه المصري

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