انخفض في أبو ظبي الإسلامي.. تعرف على سعر الدولار بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر شراء الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر البيع في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي، قرشا واحدا إلى 16.70 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 16.75 جنيه.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار مستقرا في البنك التجاري الدولي عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.