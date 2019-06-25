التخطيط: مصر هي الدولة الوحيدة التي تزيد بها معدلات النمو بالمنطقة

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن معدل النمو الذي وصلت إليه مصر فى الربع الثالث من العام المالي الحالي، هو 5.6% تم تحقيقه في ظروف سياسية ودولية يعاني منها العالم أجمع، بحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة، إلى أن معظم الدول في المنطقة تعاني من تراجع معدلات النمو، إلا أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التى تزيد بها معدلات النمو بشكل مستدام.

جاءت ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في الجلسة العامة لمناقشة مشروع الخطة والموازنة ٢٠١٩/٢٠٢٠ بمقر مجلس النواب.

وأضافت الوزارة، أن هناك عددًا من التحديات التي تواجهها، ولاسيما التحديات الدولية التي يعاني منها العالم أجمع مثل الحروب التجارية، وغير ذلك من التغيرات السياسية في العالم التي بالطبع تتأثر بها مصر، وبالرغم من ذلك حققنا تلك المعدلات المرتفعة التي تحسب للدولة المصرية بكل مؤسساتها.

وأكدت الوزارة أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من الاهتمام بالحماية الاجتماعية، حيث أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج إصلاح حقيقي لا يعتمد على سياسة المسكنات والمهدئات.

وأوضحت الوزارة، أن لكل إصلاح تكلفة تمس كل فئات المجتمع، لذا اهتمت برامج الحماية الاجتماعية بتوفير المزيد من فرص العمل اللائق، وقد انعكس ذلك الاهتمام على خفض معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل مع تنوع هيكل التشغيل.

"يوجد لدينا اليوم زيادة في معدلات التشغيل بقطاع الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات"، بحسب بيان الوزارة.

وأشار البيان، أنه لابد من وجود توازن بين الزيادة في الاستثمارات والزيادة في الدخول، وضبط عجلة الإنفاق وكلها توازنات مهمة لابد أن يتعاون فيها الجميع من أجل الدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.