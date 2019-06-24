المركزي يخاطب البنوك لإيقاف عملیات الدفع الموجھة لشراء العملات المشفرة

كتبت- منال المصري:

قال البنك المركزي المصري إنه وجه خطابا لكافة البنوك لاتخاذ التدابير اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية المشفرة.

وأضاف المركزي في التقرير السنوي لعام 2017-2018، والمنشور على موقعه الإلكتروني، أنه تم إعداد قائمة استرشادیة تتضمن أسماء أشھر المواقع المستخدمة في عملیات تداول أو تعدین العملات الافتراضیة المشفرة بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب.

وذكر المركزي أنه يجري متابعة تنفيذ توصيات الدراسة الخاصة بالعملات الافتراضية المشفرة مع الجھات المختصة بالتنفيذ، مع مراعاة الآثار الجانبية السلبية للتوصيات، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وأثارت العملات الرقمية المشفرة الجدل في السنوات الأخيرة بعد قفزات غير طبيعية في أسعارها، أعقبها انخفاضات كبيرة، وذلك في ظل المخاوف المثارة بشأنها لعدم اعتراف الكثير من الدول والسلطات النقدية فيها بهذه العملات، بالإضافة إلى عمليات النصب والقرصنة التي قد تحدث للمتداولين عليها.

وأعلنت شركة فيسبوك مؤخرا اعتزامها طرح عملة رقمية تحت اسم "ليبرا" العام المقبل، والتي ستكون مغطاة ماليا، مع إنشاء جميعة تضم في عضويتها عدد من الشركات العالمية التي تدعم الاعتراف بهذه العملة واستخدامها.

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