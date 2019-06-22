أسعار الذهب العالمية تصل لأعلى مستوى لها في 6 أعوام

القاهرة- وكالات:

اخترقت أسعار الذهب أمس الجمعة مستوى 1400 دولار قبل أن تتراجع، لكنها تظل قرب أعلى مستوى لها في ست سنوات بدعم من توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

وتلقى المعدن النفيس دعما أيضا من مخاوف بشأن ضربة عسكرية أمريكية محتملة إلى إيران وحرب تجارية عالمية، بحسب وكالة رويترز.

وفي أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1399.42 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.8% في حين صعدت العقود الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1400.10 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت الأسعار إلى 1410.78 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر 2013.

وعلى مدار الأسبوع سجل المعدن الأصفر أفضل مكاسبه الاسبوعية في أكثر من ثلاث سنوات.

وقفز الذهب أكثر من 5 بالمائة منذ أن لمح البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء الى تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام مع تحركه للرد على تزايد الضبابية الاقتصادية وبقاء التضخم عند مستويات منخفضة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.65% إلى 15.32 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 805.00 دولارات للأوقية.

وقفز البلاديوم 1.5% إلى 1500.00 دولارا للأوقية، مسجلا ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.