كيلو الليمون يتراجع 5 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع
القاهرة – مصراوي:
تراجع سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي 5 جنيهات، كما تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 30 و40 جنيها، مقابل 35 و45 جنيهًا الجمعة الماضي، بتراجع 5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.
البطاطس بين 3 و4 جنيهات.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 1.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.
الملوخية بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.
الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.
البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.
القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.
كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.
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