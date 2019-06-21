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    كيلو الليمون يتراجع 5 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    11:17 ص الجمعة 21 يونيو 2019
    كيلو الليمون يتراجع 5 جنيهات.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

    أسعار الخضر والفاكهة

    القاهرة – مصراوي:

    تراجع سعر كيلو الليمون البلدي الجملة خلال الأسبوع الماضي 5 جنيهات، كما تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور اليوم مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

    وسجل سعر كيلو الليمون اليوم بين 30 و40 جنيها، مقابل 35 و45 جنيهًا الجمعة الماضي، بتراجع 5 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و3.5 جنيه بتراجع 1.5 جنيه.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الملوخية بين 2 و 4 جنيهات، بتراجع جنيه.

    الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

    البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    القلقاس بين 5 و 9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 30 و40 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

    كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

    أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الليمون

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