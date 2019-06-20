مصر تبحث التعاون مع أمريكا في دعم مشروعات البنية الأساسية بأفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

بحث وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مع كارين دان كيلي نائب وزير التجارة الأمريكية، التعاون بين مصر وأمريكا في دعم إقامة مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقى للعام الحالي، بحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وناقش بين المسؤول الأمريكي، ووفد وزارة الاستثمار المشارك بالدورة الـ 12 لقمة مجلس الأعمال الأمريكي الأفريقي، بالعاصمة الموزمبيقية، دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الأفريقية وخاصة الأكثر احتياجا.

كما بحث الجانبان إقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية، وتعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة، وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، ومبادرة لدعم التنمية وجذب الاستثمارات إلى أفريقيا.

وشهد اللقاء أيضا مناقشة تفعيل دور بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، وقيام الحكومة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة المصرية في جذب المستثمرين الأمريكيين إلى مصر.

وبلغ إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014 وحتى الآن ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، بحسب البيان.

وأوضحت وزارة الاستثمار أنه تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصري الأمريكي.