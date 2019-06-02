أسعار الفسيخ والرنجة تتراجع.. وأصحاب المحلات: لا نغلق قبل العيد

كتبت- شيرين صلاح:

يفضل البعض من المصريين تناول الرنجة والفسيخ في أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو ما يدفع أحمد عاصم، مالك لأحد محلات الفسيخ للاستعداد جيدًا لاستقبال الزبائن قبل هذا اليوم.

ويقول عاصم لمصراوي، إن أسعار الفسيخ تراجعت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار يوم شم النسيم، مشيرًا إلى أن السعر يتراوح كيلو الفسيخ بين 80 و160 جنيهًا.

وتراجع سعر الرنجة بين 3 و5 جنيهات للكيلو الواحد، ليتراوح ما بين 32 و38 جنيهًا، بحسب قول عاصم.

بينما استقر سعر كيلو السمك السردين عند 50 جنيهًا للكيلو الواحد، كما استقر سعر كيلو الملوحة عند 150 جنيهًا للكيلو.

ويرجع السيد محمد، صاحب أحد محلات الفسيخ، تراجع الأسعار إلى أن تجار الكبار يخفضون الأسعار وهو ما يدفعنا لخفض الأسعار.

ويقول السيد إن أسعار الفسيخ والرنجة تتفاوت من منطقة لأخرى على حسب مستوى المنطقة التي يباع فيها.

وتابع السيد: "تجار الفسيخ والرنجة في هذا الوقت لا يغلقوا أبوابهم حتى آذان الفجر، لأن الزبائن تأتي حتى الواحدة صباحًا، وقبل 3 أيام من العيد لا نغلق محلاتنا نهائيًا".

وأضاف السيد أن هذه الأيام بمثابة موسم لأصحاب محلات الرنجة مثل موسم شم النسيم, ولكنه موسم صغير.