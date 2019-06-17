الذهب ينخفض عالميا مع ارتفاع الدولار

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار الذهب انخفاضها، اليوم الاثنين، بعدما انخفضت من أعلى مستوى في 14 شهرا في الجلسة السابقة، مع بقاء الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع بفضل بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأمريكية وقبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الاسبوع، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1338.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 11 أبريل 2018 عند 1358.04 دولار، الجمعة الماضية.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1343.90 دولار للأوقية.

وتراجعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 18 و19 يونيو الجاري إلى 21.7% من 28.3% الخميس الماضي، في أعقاب صدور بيانات التجزئة القوية، بحسب مجموعة سي.إم.إي.

وقال محللون، إن قوة الدولار تضعف جاذبية الذهب، إذ يقبع مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الاثنين، بدعم من بيانات مبيعات التجزئة القوية.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية في مايو الماضي، وجرى تعديل مبيعات الشهر السابق ارتفاعا، وهو ما يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني، وفقا للوكالة.

ويبدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي، اليوم الاثنين، جلسات استماع على مدى سبعة أيام لشهادات من شركات تجزئة ومصنعين وقطاعات أعمال أخرى فيما يتعلق بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على سلع صينية أخرى بقيمة 300 مليار دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير محللي السوق في سي.إم.سي ماركتس، إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عامل داعم لسوق الذهب، ومن المرجح أن يقود عدم تسوية الخلاف التجاري وأي تصعيد في هذا الشأن إلى زيادة الطلب على الذهب.

وعلى مستوى المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2% إلى 14.84 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.4% إلى 801.77 دولار.